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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю 9 июня: как ее пережить

09.06.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наибольший вред магнитные бури наносят сердечно-сосудистой системе, поэтому 9 июня берегите себя.



Мощная магнитная буря обрушилась на Землю в ночь на 9 июня и продлится весь день, пишет interfax.by.

Магнитные бури часто вызывают сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.

Медики рекомендуют метеочувствительным людям внимательно следить за изменениями самочувствия, мерить давление и быть готовыми к приему необходимых препаратов.

Также следует отказаться от физических нагрузок и следить за своим питанием: есть поменьше жирной и слишком соленой пищи. Воды лучше пить побольше и чаще гулять на свежем воздухе.


Предположительно, буря продлится до позднего вечера. Однако ее последствия могут ощущаться и в понедельник 10 июня.

Кроме того, сильная магнитная буря ожидается 19 июня, а также с 28 по 30 июня.

Геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь:


- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;  

- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь; 

- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет; 

- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс; 

- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна; 

- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;

- не поленитесь прогуляться незадолго до сна; 

- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами; 

- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

 
 
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Наибольший вред магнитные бури наносят сердечно-сосудистой системе, поэтому 9 июня берегите себя.
 
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