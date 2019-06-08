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В Казахстане проходят протесты из-за «выборов» президента
Источник материала: Партизан
Первые уличные акции начались в Алматы и Астане.
В Казахстане начались протесты из-за «выборов» президента. Уличные начались в Алматы и Астане (новое название – Нур-Султан). Об этом в
В Алматы рядом с площадью Республики задержан репортер «Азаттыка» Петр Троценко, несмотря на наличие у него документов и редакционного задания. Он сообщил, что видел задержания там нескольких десятков человек. В настоящее время Петр Троценко едет в автозаке в отделение полиции. Находящиеся в одном автомобиле с ним люди (семь человек) говорят, что их скрутили после того, как они скандировали «Бойкот! Бостандық!»
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Первые уличные акции начались в Алматы и Астане.
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