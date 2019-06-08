ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Казахстане проходят протесты из-за «выборов» президента

09.06.2019 12:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первые уличные акции начались в Алматы и Астане.

В Казахстане начались протесты из-за «выборов» президента. Уличные начались в Алматы и Астане (новое название – Нур-Султан). Об этом в «Фейсбуке» сообщил оппозиционный политик, глава ДВК Казахстана Мухтар Аблязов.

В Алматы рядом с площадью Республики задержан репортер «Азаттыка» Петр Троценко, несмотря на наличие у него документов и редакционного задания. Он сообщил, что видел задержания там нескольких десятков человек. В настоящее время Петр Троценко едет в автозаке в отделение полиции. Находящиеся в одном автомобиле с ним люди (семь человек) говорят, что их скрутили после того, как они скандировали «Бойкот! Бостандық!»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые уличные акции начались в Алматы и Астане.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия забила 9 мячей и обновила рекорд результативности в одном матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
09.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика