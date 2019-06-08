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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

09.06.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Днем 9 июня, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщает «Белгидромет». Объявлен желтый уровень опасности.

В середине дня местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.

В Минске ожидаются грозы, температура днем +25+27 градусов.

10 июня, в понедельник, по юго-востоку страны в отдельных районах ожидаются грозы, днем при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 9 июня, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщает «Белгидромет». Объявлен желтый...
 
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