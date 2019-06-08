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Бывший президент афганской федерации футбола оштрафован и пожизненно отстранен от футбола. Его обвинили в сексуальных домогательствах
Источник материала: Партизан
Международная федерация футбола пожизненно отстранила экс-главу федерации футбола Афганистана Керамуудина Карима от футбольной деятельности.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, комитет по этике признал функционера виновным в превышении должностных полномочий, а также в сексуальных домогательствах в отношении футболисток женской сборной Афганистана.
Минимум пять футболисток сборной обвинили президента в сексуальном насилии в период с 2013 по 2018 годы, когда Керамуудин занимал пост главы федерации. Кроме того, чиновника оштрафовали на один миллион швейцарских франков (около 890 тысяч евро).
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Бывший президент афганской федерации футбола оштрафован и пожизненно отстранен от футбола. Его обвинили в сексуальных домогательствах
Международная федерация футбола пожизненно отстранила экс-главу федерации футбола Афганистана Керамуудина Карима от футбольной деятельности.
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