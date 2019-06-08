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В Беларуси уже сутки тушат крупный лесной пожар: В ход пошла авиация
Источник материала: Партизан
В Пуховичском районе Минской области уже сутки тушат крупный лесной пожар. Возгорание произошло вчера утром возле деревни Матеевичи. Огнем было охвачено 14 гектаров, сообщает МЧС.
Для ликвидации пожара задействовали 26 единиц техники и 120 человек. Самолет Ан-2 авиации МЧС провел мониторинг — после этого решили привлечь дополнительную технику. Вертолет Ми-8 сбросил на огонь 72 тонн воды.
Сейчас пожар локализован, его площадь составляет три гектара.
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В Пуховичском районе Минской области уже сутки тушат крупный лесной пожар. Возгорание произошло вчера утром возле деревни Матеевичи. Огнем было охвачено 14...
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