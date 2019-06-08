В Беларуси уже сутки тушат крупный лесной пожар: В ход пошла авиация









Для ликвидации пожара задействовали 26 единиц техники и 120 человек. Самолет Ан-2 авиации МЧС провел мониторинг — после этого решили привлечь дополнительную технику. Вертолет Ми-8 сбросил на огонь 72 тонн воды.





Сейчас пожар локализован, его площадь составляет три гектара.



