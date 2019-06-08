Романчук: Многие люди, не отдавая себе отчета, превращаются в полезных идиотов

Если сломалось – выкинь. Если порвалось – выбрось. Если сгнило – закопай. Если заплесневело – на свалку. Если пришло в негодность – в утиль. Иногда можно отремонтировать, заштопать и спаять. Иногда можно подчистить, смазать и сваять. Ненадолго. Потому что там, где тонко, там и рвётся. Особенно если уже заплатка на заплатке. Если живого места нет.





Мусор – часть нашей жизни. Мусор физический. Как микробы и бактерии. Он везде. От него надо избавляться каждый день. Как чистить зубы. Как менять бельё. Как убирать грязь после осеннего ненастья. Кто не убирает, тот воняет.





Мусор бывает в голове. Много мусора. Мы растём — он накапливается. Если его не убирать, можно свою жизнь превратить в свалку. И не только свою, если есть власть над чужим. Мусор интеллектуальный и информационный, мусор в обёртке «знания» распознать гораздо тяжелее, чем физический. Поэтому многие люди, не отдавая себе отчёта, превращаются в полезных идиотов. Полезных для тех, кто живёт за чужой счёт, ест с чужой руки. Кто не видит своё «Я» за серой массой непонятного «мы». Кто горбатится всю жизнь, платит налоги, а на старости лет считает, что пенсию ему платит президент/правительство.









Если не выбрасывать мусор из головы, есть опасность стать жертвой шаманов, мистиков и большевиков. Если регулярно не ставить себе интеллектуальные клизмы, шлаки заблокируют извилины. Тогда существуешь, а не живёшь, плывёшь по течению, даже если оно несёт тебя на свалку. Тогда ты щепка – и не стать тебе кораблём, тогда ты шестёрка – и не стать тебе королём.





Каждый хозяин старается держать свой дом, землю и активы в чистоте и порядке. Без мусора. Ключевое слово – «свой». Частная собственность, когда «моё» — лучшая защита от мусора. Физического и интеллектуального.









Радикально меняется скорость, интенсивность и масштаб производства мусора, когда человек управляет/контролирует/распоряжается чужим, т. е. казённым, государственным, коммунальным и другим коллективным. Качество ничто – откаты/распилы – всё. Вал ценнее чистой прибыли. Приписки рулят. Взятки засоряют. Людьми сорят. Логика освоения чужого забивает здравый смысл. Она и есть мусор, часто в обёртке социальной ориентации, полной занятости, инновационного развития или национальной/общественной безопасности.





Самый токсичный мусор – на уровне управления страной. Даже при идеальной физической чистоте распорядители чужого превращают Храм в хлам. Храм науки – в дрянь пропаганды. Храм свободы в рвань феодализма. Храм правды в шваль лжи.





Особенно опасны те, которые правят без контроля, конкуренции и независимого суда. Смертельно опасны те, кто мусор утопических хотелок пытается превратить в надёжное здание благополучия. Особенно токсичны руководители — жертвы идеологических жупелов прошлого. Они продолжают молиться на алтаре марксизма, ленинизма, сталинизма и брежневизма. Этот мусор топит страну, превращает его в свалку допотопных технологий, порочных практик, аморальных законов, продажных судов и циничных бюрократов.





Легко убрать мусор в квартире. Просто навести порядок в огороде. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы очистить завод от порочных, коррупционных практик. Самое сложное – выбросить мусор из головы. Задача каждого честного опинионмейкера и дисижнмейкера – стать интеллектуальным ассенизатором, образовательным пылесосом для обыкновенных людей. Иначе порочный круг олигархов, номенклатурно-силовых кланов и VIP-распорядителей чужого не прервётся никогда. Даже если президент на выборах получает 70%+ голосов.





Высохла ветка – срежь. Разбилась ваза – выкинь. Сдохла лошадь – слезь. Развалилась машина – выбрось. Напортачил директор – уволь. Обанкротился политик – вышвырни. Облажалась теория – забудь. Простые рецепты для благополучной, счастливой жизни».