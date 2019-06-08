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На проспекте Независимости напротив цирка появились белые шатры. Для чего?
Источник материала: Партизан
На пр. Независимости аккурат напротив цирка появились симпатичные белые шатры, сообщает корреспондент агентства
Горожане, которые обратили на это внимание, задаются вопросом: для чего установили такие павильоны? Ситуацию прояснили в администрации Центрального района:
— Идет подготовка ко II Европейским играм. На пр. Независимости обустраивают специальные палатки, которые будут задействованы во время велогонок. Спортсмены смогут там переодеваться, а при необходимости — перекусить.
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На пр. Независимости аккурат напротив цирка появились симпатичные белые шатры, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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