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На проспекте Независимости напротив цирка появились белые шатры. Для чего?

09.06.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пр. Независимости аккурат напротив цирка появились симпатичные белые шатры, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Горожане, которые обратили на это внимание, задаются вопросом: для чего установили такие павильоны? Ситуацию прояснили в администрации Центрального района:

— Идет подготовка ко II Европейским играм. На пр. Независимости обустраивают специальные палатки, которые будут задействованы во время велогонок. Спортсмены смогут там переодеваться, а при необходимости — перекусить.


 
Теги: Минск
 
 
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На пр. Независимости аккурат напротив цирка появились симпатичные белые шатры, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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