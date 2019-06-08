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Беларусь вернула России 450 тысяч тонн грязной нефти

09.06.2019 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очищена нитка нефтепровода на Польшу.



Беларусь вернула России 450 тыс. т нефти, загрязненной органическими хлоридами. Она была прокачана в реверсном режиме. Нефть, возвращенная России, находилась в двух нитках трубопровода «Дружба» от Мозыря до границы Польши.
 
Некачественная нефть была замещена кондиционной. Это позволило сегодня возобновить прокачку сырья в направлении польских и немецких нефтеперерабатывающих заводов.


«Белнефтехим» продолжит реверсом возвращать нефть в Россию. Загрязненной остается третья нитка трубопровода между Мозырем и польским Адамово. Ее очистку планируется завершить в начале июля. Следующим этапом «Белнефтехим» начнет очистку нитки трубопровода между Мозырем и российской Унечей. Она будет продолжаться до середины августа, передает пресс-служба концерна.


 
 
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Очищена нитка нефтепровода на Польшу.
 
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