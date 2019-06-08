Никаких пикников. За посещение лесов под Минском дадут огромный штраф

Источник материала: KYKY

В Беларуси снова запретили посещать леса: из-за жары. Ограничение коснулось Гомельской, Могилевской и Минской областей, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Еще 6 мая Минлесхоз передавал , что леса закрыли в десяти районах Гомельской и Минской областей. По состоянию на сегодня, 9 июня, количество районов увеличилось до 13, список расширился Могилевской областью. Министерство разработало интерактивную карту: по ее данным, запрет касается Столбцовского, Дзержинского, Минского и Березинского районов Минской области.

Как уточняет ОНТ, введение ограничения означает, что в лесах нельзя прогуливаться, устраивать походы, пикники, въезжать на транспорте. Нарушителям выпишут штраф до 25 базовых величин, то есть до 637,5 рублей (почти 305 долларов). А если пострадает лес или торфяник, штраф может вырасти в два раза.