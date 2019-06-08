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Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси

09.06.2019 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси
Фото из открытых источников

Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

По данным на 9 июня 2019 года, ограничения действуют в следующих районах:

Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов

Могилевская область:

  • Краснопольский район.

Минская область:

  • Столбцовский район;
  • Дзержинский район;
  • Минский район;
  • Березинский район.

Гомельская область:

  • Кормянский район;
  • Чечерский район;
  • Буда-Кошелевский район;
  • Ветковский район;
  • Добрушский район;
  • Гомельский район;
  • Лоевский район;
  • Брагинский район.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений на посещение лесов. Карта оперативно обновляется.

В Беларуси на этой неделе установилась жаркая погода с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, сохранится неустойчивая и жаркая погода.

 
 
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Ограничение действует в восьми районах Гомельской, в четырех районах Минской и одном районе Могилевской областей.
 
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