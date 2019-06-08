Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси

Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
По данным на 9 июня 2019 года, ограничения действуют в следующих районах:
Могилевская область:
- Краснопольский район.
Минская область:
- Столбцовский район;
- Дзержинский район;
- Минский район;
- Березинский район.
Гомельская область:
- Кормянский район;
- Чечерский район;
- Буда-Кошелевский район;
- Ветковский район;
- Добрушский район;
- Гомельский район;
- Лоевский район;
- Брагинский район.
Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений на посещение лесов. Карта оперативно обновляется.
В Беларуси на этой неделе установилась жаркая погода с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, сохранится неустойчивая и жаркая погода.