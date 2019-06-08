Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

По данным на 9 июня 2019 года, ограничения действуют в следующих районах:

В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов

Могилевская область:

Краснопольский район.

Минская область:

Столбцовский район;

Дзержинский район;

Минский район;

Березинский район.

Гомельская область:

Кормянский район;

Чечерский район;

Буда-Кошелевский район;

Ветковский район;

Добрушский район;

Гомельский район;

Лоевский район;

Брагинский район.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений на посещение лесов. Карта оперативно обновляется.

В Беларуси на этой неделе установилась жаркая погода с температурным фоном на 5-8 градусов выше климатической нормы, что обусловило повышение уровня пожарной опасности. В ближайшие дни на территорию страны продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, сохранится неустойчивая и жаркая погода.