После столкновения экскурсионных автобусов в Сочи госпитализированы 23 человека

Источник материала: Интерфакс

Вертолет санитарной авиации отправили из Краснодара в больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов.

"По состоянию на 11:00 мск, за медпомощью обратилось 26 человек. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

К оказанию помощи привлечены медицинские психологи.

Пациентам оказывается вся необходимая медпомощь.

"Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - подчеркивается в сообщении.

Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы.

Ранее сообщалось, что в районе 8:00 мск в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz.