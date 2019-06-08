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После столкновения экскурсионных автобусов в Сочи госпитализированы 23 человека
Источник материала: Интерфакс
Вертолет санитарной авиации отправили из Краснодара в больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов.
"По состоянию на 11:00 мск, за медпомощью обратилось 26 человек. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.
К оказанию помощи привлечены медицинские психологи.
Пациентам оказывается вся необходимая медпомощь.
"Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - подчеркивается в сообщении.
Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.
К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы.
Ранее сообщалось, что в районе 8:00 мск в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz.
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Вертолет санитарной авиации отправили из Краснодара в больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП с участием двух экскурсионных автобусов....
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