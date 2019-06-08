МЧС завершает ликвидацию лесного пожара в Пуховичском районе

Источник материала: Интерфакс

Сообщение об обнаружении лесного пожара на площади 14 га на территории Синчанского лесничества ГЛХУ "Пуховичский лесхоз" возле д. Матеевичи Пуховичского р-на Минской области поступило в МЧС утром 8 июня, рассказали представители ведомства.

До утра 9 июня ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,941 га, 1 торфяной пожар на площади 1,5 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 3,505 га.

"Самолет Ан-2 Авиации МЧС произвел авиационный мониторинг очага, принято решение о привлечении дополнительной техники. Вертолетом Ми-8 Авиации МЧС осуществлены 24 сброса (72 тонны воды). Пожар локализован. Для ликвидации пожара задействованы 26 единиц техники и 120 человек. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Спасатели обращают внимание, что нужно быть предельно внимательными. В некоторых районах области введен запрет на посещение лесов . Информацию об оперативной обстановке и о ситуации с запретами можно получать на специальной карте: 112.by/shtorm .