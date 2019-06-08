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Рапота: Беларусь никогда не забудет День Победы

09.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь, как и Россия, никогда не забудет День Победы в Великой Отечественной войне, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, передает ТАСС.

«Тут вообще нет никаких сомнений, что мы здесь абсолютно едины. В Беларуси к этому относятся очень трепетно. Треть населения погибла в огне Великой Отечественной войны», – сказал Рапота на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также напомнил, что когда Россия поставила вопрос о совместном создании мемориала под Ржевом, со стороны Беларуси не было ни одного вопроса.

По словам госсекретаря Союзного государства, работа по созданию мемориала будет завершена в срок. «А другого выхода нет, у нас есть поручение президента, к 15 апреля 2020 года мы должны все закончить», – отметил он.

Напомним, создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



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Госсекретарь Союзного государства также напомнил, что работа по созданию Ржевского мемориала будет завершена в срок.
 
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