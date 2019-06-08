Юные белорусские футболисты одержали самую крупную победу в истории

Источник материала: Аргументы и факты

В Жодино состоялся отборочный матч молодежного чемпионата Европы-2021 по футболу между сборными Беларуси и Гибралтара. Наши игроки забили 10 безответных мячей. По три гола в составе сборной Беларуси забили Иван Бахар и Павел Кленье.

Это самая крупная победа в истории белорусской «молодежки». Прежний рекорд держался с 2007 года, когда белорусы разгромили сверстников из Сан-Марино со счетом 6:0.

Два следующих матча отборочного турнира белорусские футболисты также проведут на своем поле: 10 сентября с португальцами, 11 октября с норвежцами. Затем 15 октября сыграют в гостях у киприотов. В эту группу также входит сборная Нидерландов, обе встречи с которой состоятся в 2020 году.

Прямую путевку на молодежный Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, получит победитель отборочной группы. Еще 6 путевок достанутся лучшим из команд, занявших в своих группах вторые места.