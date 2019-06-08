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Юные белорусские футболисты одержали самую крупную победу в истории

09.06.2019 14:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юные белорусские футболисты одержали самую крупную победу в истории
Белорусская федерация футбола

В Жодино состоялся отборочный матч молодежного чемпионата Европы-2021 по футболу между сборными Беларуси и Гибралтара. Наши игроки забили 10 безответных мячей. По три гола в составе сборной Беларуси забили Иван Бахар и Павел Кленье.

Юные белорусские футболисты одержали самую крупную победу в истории Квалификация Евро-2020: сборная Беларуси по футболу проиграла Германии

Это самая крупная победа в истории белорусской «молодежки». Прежний рекорд держался с 2007 года, когда белорусы разгромили сверстников из Сан-Марино со счетом 6:0.

Два следующих матча отборочного турнира белорусские футболисты также проведут на своем поле: 10 сентября с португальцами, 11 октября с норвежцами. Затем 15 октября сыграют в гостях у киприотов. В эту группу также входит сборная Нидерландов, обе встречи с которой состоятся в 2020 году.

Прямую путевку на молодежный Евро-2021, который пройдет в Венгрии и Словении, получит победитель отборочной группы. Еще 6 путевок достанутся лучшим из команд, занявших в своих группах вторые места.

 
 
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Футболисты молодежной (U21) сборной Беларуси забили 10 безответных мячей в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2021.
 
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