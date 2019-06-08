Феерично: Госканал «Россия 24» объявил, что при задержании журналист Голунов был пьян. И показал документ, что не был





Евгений Фельдман для «Медузы»





«Вот заключение медиков, согласно ему, в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно — эксперты установят позже», — сказал корреспондент канала Денис Новожилов.

















Фото: Россия24





В этот же момент на экране появился кадр со справкой, где ручкой вписано, что, по результатам освидетельствания, не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения.





Иван Голунов был задержан днем 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам Голунов заявил, что никогда в жизни не принимал наркотики, а найденные у него мефедрон и кокаин были подброшены.





7 июня Голунова отправили под домашний арест сроком на два месяца. Его защитники обжаловали действия полицейских.

