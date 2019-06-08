Шашлыки отменяются: в 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов

Больше всего районов попали под запрет в Гомельской области, здесь нельзя посещать леса в Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах. В Минской области запрещено посещение лесов в Столбцовском, Дзержинском, Минском и Березинском районах. Ограничения также коснулись Краснопольского района Могилевской области.





С помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза можно проверить, действует ли запрет на посещение лесов в вашем районе. Данные оперативно обновляются.









Напомним, что на этой неделе в Беларусь пришла жара - средняя температура на 5-8 градусов превышает климатическую норму. При таких погодных условиях возрастает уровень пожарной опасности. В ближайшие дни в Беларуси сохранится жаркая погода.



