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Шашлыки отменяются: в 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов

09.06.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов, об этом информирует сайт Министерства лесного хозяйства.

Больше всего районов попали под запрет в Гомельской области, здесь нельзя посещать леса в Кормянском, Чечерском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах. В Минской области запрещено посещение лесов в Столбцовском, Дзержинском, Минском и Березинском районах. Ограничения также коснулись Краснопольского района Могилевской области.

С помощью интерактивной карты  на сайте Минлесхоза можно проверить, действует ли запрет на посещение лесов в вашем районе. Данные оперативно обновляются.


Напомним, что на этой неделе в Беларусь пришла жара - средняя температура на 5-8 градусов превышает климатическую норму. При таких погодных условиях возрастает уровень пожарной опасности. В ближайшие дни в Беларуси сохранится жаркая погода.


 
 
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В 13 районах Беларуси введен запрет на посещение лесов, об этом информирует сайт Министерства лесного хозяйства.
 
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