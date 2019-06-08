В Литве начались учения НАТО возле белорусской границы

В командовании Литовской армии уточнили, что целью учений является интеграция литовской армии с вооруженными силами НАТО и создание единой боевой системы, способной эффективно выполнять боевые задачи.





Как рассказал пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павиленис, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде, находящегося на границе с Беларусью, а также на полигоне Гайжюнай в центре страны. Учения продлятся две недели.