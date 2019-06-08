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В Литве начались учения НАТО возле белорусской границы

09.06.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В крупномасштабных маневрах Gelezinis Vilkas 2019, которые начались сегодня в Литве, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и около одной тысячи единиц техники, передает ТАСС.



В командовании Литовской армии уточнили, что целью учений является интеграция литовской армии с вооруженными силами НАТО и создание единой боевой системы, способной эффективно выполнять боевые задачи.

Как рассказал пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павиленис, учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде, находящегося на границе с Беларусью, а также на полигоне Гайжюнай в центре страны. Учения продлятся две недели.

 
 
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В крупномасштабных маневрах Gelezinis Vilkas 2019, которые начались сегодня в Литве, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 10 стран и около одной тысячи...
 
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