В Лепеле бешеный ежик покусал мужчину

Ежик пришел на огород в центре Лепеля. Хозяева решили взять животное домой. В какой-то момент еж проявил агрессию и покусал хозяина. Зверек умер через 2 дня, а ветеринарная экспертиза показала, что он болел бешенством.





Мужчине, которого покусал больной ежик, назначили курс вакцинации против бешенства.





Факт нападения бешеного ежика на человека говорит о том, что при контакте с этими лесными обитателями есть риск заразиться бешенством, отмечает врач-эпидемиолог ГУ "Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии Наталья Поборцева. Поэтому родителям следует задуматься, стоит ли разрешать детям играть с дикими животными.









"Бешенство - одно из немногих заболеваний, которые не поддается вообще никакому лечению. Смерть животного, зараженного бешенством, неизбежна. И человека тоже. Единственное спасение - как можно скорее после укуса пройти курс вакцинации," - подчеркнула Наталья Поборцева.