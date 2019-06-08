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Мавзолей Ленина заминировали
Источник материала: Партизан
Неизвестный сообщил о бомбе в Мавзолее Ленина. Об этом информирует
По данным источника, в воскресенье, 9 июня, в полицию уже поступило 16 сигналов о минировании разных мест. В их числе: Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя.
В настоящее время специалисты осматривают территории.
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Неизвестный сообщил о бомбе в Мавзолее Ленина. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
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