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Княгиня Эльжбета Друцкая-Любецкая: Белорусский язык близок моему сердцу

09.06.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представительница аристократического рода приехала в Гродно.



Встреча с титулованной особой прошла в Генеральном консульстве Польши в Гродно. О чем рассказывала журналистам потомок шляхецкого рода княгиня Эльжбета Друцкая-Любецкая, чьи корни идут из щучинской ветки Друцких-Любецких, пишет «Вечерний Гродно».

Кто есть кто


Этот известный род тесно связан со Щучином. Дворец Друцких-Любецких, который является главной достопримечательностью белорусского райцентра строил дед княгини Эльжбеты Владислав. Он был внуком министра финансов польского королевства Франтишка Ксаверия Друцкого-Любецкого — того самого, который создал проект Августовского канала.

После 1939 года семья Друцких-Любецких выехала в Варшаву. Там, родилась княгиня в 1943 году. С собой они не успели забрать архивы. Княгиня вспоминает, что в семье редко разговаривали по поводу эмиграции.

— В этот момент они почувствовали, что их народ просто перестает существовать, — сокрушается гостья.


Занимается общественной деятельностью


Из Варшавы в 1945 году семья бежала от войны. Эльжбета говорит, что свой второй День рождения она встречала в поезде. Сначала они были в Германии, потом во Франции и наконец, в Бельгии. Там княгиня нашла мужа, родила четверых детей. Сейчас живет в Брюсселе и занимается общественной деятельностью, которое нацелено на защиту жизни и запрет абортов.

К слову, еще в 18 веке семья купила замок. Его вернули роду Друцких-Любецких, но пока они не знают, что с ним делать.

Близкий сердцу белорусский язык


Эльжбета впервые приехала в Беларусь и удивилась языку:

— Гродно произвел на меня впечатление. Здесь говорят на интересном языке: белорусский — это не русский и не польский, но очень интересный и близкий моему сердцу. Я хочу чувствовать здесь себя как дома, но не ощущаю этого в полной мере.

В Гродно она посетила имение Станиславово, где жил ее дед Владислав, а также побывала в Понемуни, которая также принадлежала Друцким-Любецким. Оказывается, предки были владельцами многих имений.

У Эльжбеты было четыре сестры, и при жизни они интересовались историей рода. Но сейчас княгиня вместе с дочкой пытается найти информацию о предках. Она единственная, кто сохранила фамилию своего рода, потому что для нее это важно.

Перед поездкой в Щучин журналисты поинтересовались у Эльжбеты, с какими чувствами она едет туда.

— Надеюсь, для меня это будет сюрприз, потому что про этот город и дворец мы узнали лет двадцать назад, — ответила княгиня.

Бог. Честь. Отчизна


По такому принципу жил отец Эльжбеты. Она вспоминает, что он молился перед крестом каждый вечер. Такого жизненного девиза придерживается и сама княгиня:

— К сожалению, сейчас многие народы убрали бога из своего сердца. Например, в Брюсселе есть больница святого Лукаша, но в палатах нет ни одного креста.

Эльжбета призналась, что в ее планах написать книгу о своем роде, поэтому она собирает информацию о Друцких-Любецких, ищет книги и просит поделиться информацией, если у кого-то есть данные о ее аристократическом роде. У нее уже есть 200 страниц и несколько десятков фотографий.

 
Теги: Гродно
 
 
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