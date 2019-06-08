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Минчанка, которой подарили квартиру, рассказала о семье и миллиардере Гуцериеве

09.06.2019 15:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуске Дарье Черновой, которая участвовала в российском песенном проекте «Ты супер!», миллиардер Михаил Гуцериев подарил квартиру в Минске. Подробности рассказал TUT.by.

Дарье 20 лет. Она учится в БГЭУ на факультете финансов и банковского дела, подрабатывает арт-директором одного из клубов. Вокалом Чернова никогда не занималась всерьез: брала уроки в музыкальной школе. 

Девушка поделилась: за два месяца до ее рождения умер папа. До девяти лет Чернову воспитывала бабушка: мама страдала зависимостью от наркотиков. Когда бабушка умерла, семьей для Даши стали сестры отца, но с матерью она поддерживает отношения.

Впервые попробовать себя в «Ты супер!» минчанка решила три года назад. Тогда первый сезон проекта длился около полугода, Дарья сумела стать финалисткой. В 2019 году организаторы устроили третий сезон, куда попала и Дарья. Ее, как и остальных конкурсантов, судили Виктор Дробыш, Диана Арбенина, Игорь Крутой и Елка (Елизавета Иванцив).

В итоге каждому из 12 участников шоу Гуцериев подарил по квартире в их родных городах, в том числе и Черновой. Девушка восприняла презент эмоционально: «После финала я прорыдала часа четыре. Это была настоящая истерика, я не могла поверить в то, что произошло». Но с миллиардером беларуска никогда не встречалась и говорить о нем наотрез отказывается. 

Говоря о том, как изменилась ее жизнь, Чернова отметила: «Вот вы сами представьте. Я живу 20 лет верой в мечту, понимая, что она сбудется, только если я буду много работать. И вдруг начинает происходить что-то нереальное. Чудеса. Как мне их объяснить? <...> У вас есть дом, свой дом. То место, которое принадлежит только тебе».

Дарья подчеркивает, что жизнь полностью посвятит музыке. Начнет писать и выступать сольно, но на поддержку со стороны она не особо рассчитывает.

Фото обложки: @cheer_nova.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
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Беларуске Дарье Черновой, которая участвовала в российском песенном проекте «Ты супер!», миллиардер Михаил Гуцериев подарил квартиру в Минске. Подробности...
 
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