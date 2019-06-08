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В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар

09.06.2019 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, сообщение о пожаре в Пуховичском районе на площади 14 га поступило 8 июня в 8.30. По информации МЧС, возгорание произошло на территории Синчанского лесничества Пуховичского лесхоза неподалеку от населенного пункта Матеевичи.

В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар Минлесхоз: запрет на посещение лесов введен уже в 13 районах Беларуси

Для ликвидации пожара задействованы 26 единиц техники и 120 человек. Самолет Ан-2 авиации МЧС провел мониторинг, было принято решение о привлечении дополнительной техники. Вертолет Ми-8 сбросил на пламя 72 т воды.

По состоянию на утро 9 июня пожар локализован. Его площадь составляет 3 га. Пострадавших нет.

Спасатели обращают внимание, что нужно быть предельно внимательными. В некоторых районах области введен запрет на посещение лесов.

 
 
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Сообщение о пожаре вблизи деревни Матеевичи поступило 8 июня около 8.30.
 
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