В Пуховичском районе больше суток тушили лесной пожар

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, сообщение о пожаре в Пуховичском районе на площади 14 га поступило 8 июня в 8.30. По информации МЧС, возгорание произошло на территории Синчанского лесничества Пуховичского лесхоза неподалеку от населенного пункта Матеевичи.

Для ликвидации пожара задействованы 26 единиц техники и 120 человек. Самолет Ан-2 авиации МЧС провел мониторинг, было принято решение о привлечении дополнительной техники. Вертолет Ми-8 сбросил на пламя 72 т воды.

По состоянию на утро 9 июня пожар локализован. Его площадь составляет 3 га. Пострадавших нет.

Спасатели обращают внимание, что нужно быть предельно внимательными. В некоторых районах области введен запрет на посещение лесов.