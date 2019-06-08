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Джекпот для грустных. Британец выиграл миллионы, но они сделали его «самым несчастным человеком в мире»

09.06.2019 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британец Адриан Бэйфорд стал богат после выигрыша в лотерею и надеялся, что джекпот изменит его жизнь. Так и случилось: весь мир британца перевернулся с ног на голову, да только завидовать нечему. Мужчина чувствует себя самым несчастным человеком на планете, и преследуют его сплошные неудачи. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В 2012 году 48-летнему Адриану Бэйфорду можно было только позавидовать: лотерейный билет оказался выигрышным и позволил мужчине сорвать джекпот в 148 миллионов фунтов стерлингов. Бывший почтальон, который автоматически стал одним из 516 самых богатых людей Британии, приготовился к счастливому существованию и стал делать первые шаги на пути к успешному будущему, пишет The Sun.

Бэйфорд решил вложить часть выигрыша в свое сельское поместье Horseheath Lodge в Линтоне, графство Кембриджшир. Он приобрел крупный рогатый скот, лошадей, кур и овец, дорогую сельскохозяйственную технику, а также нанял команду местных жителей, чтобы сделать из поместья рабочую ферму, но его усилия не увенчались успехом.

Ферма не приносила желаемой прибыли, поэтому через какое-то время бывшему почтальону пришлось начать продавать имущество. Оборудование и животных Бэйфорду продать удалось, а вот покупателей на саму ферму не нашлось.

Когда-то на ферме кипела жизнь, а сейчас остались только пустые конюшни и загоны для овец. Поместье пустынно и заброшено, несмотря на то, что лучшие агенты пытались продать его на протяжении семи месяцев. Но неудачи преследовали Бэйфорда не только в этом.

Через 15 месяцев после выигрыша жена Бэйфорда Джиллиан, которой 46 лет, развелась с ним. Она сказала, что их восьмилетний брак распался «безвозвратно», и переехала в Шотландию с двумя детьми.

В 2016 году мужчину бросила любимая девушка, а через неделю в его особняк забрались грабители, которые похитили 100 тысяч фунтов. Воры забрали драгоценности, часы и даже обручальное кольцо бывшей невесты.

Уже тогда победитель понял, что его жизнь не похожа на ту сказку, которую он себе представлял: он поссорился с друзьями и набрал вес, потому что долгими вечерами сидел в одиночестве в своем огромном особняке за восемь с половиной миллионов фунтов стерлингов.

После развода с женой Бэйфорда бросали трижды, но никто не уходил обиженным. К примеру, одна из его возлюбленных отвергла его предложение выйти замуж и вернулась к своему бедному жениху, взяв с собой подарков на 500 тысяч фунтов.

Сейчас Бэйфорд так отчаялся, что готов бросить все и уехать жить в Австралию. Мужчина надеется, что там его ждет счастливое будущее. 

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Британец Адриан Бэйфорд стал богат после выигрыша в лотерею и надеялся, что джекпот изменит его жизнь. Так и случилось: весь мир британца перевернулся с ног на...
 
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