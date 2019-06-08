Доехал на хендбайке до Португалии и прыгнул с парашютом: как колясочник из Лиды помогает поверить в себя и изменить свою жизнь людям с инвалидностью

Источник материала: Lida.Info





В галерее портретов на нашей доске Почета прибыло — сегодня мы расскажем о человеке, которого знает каждый молодой белорус, живущий активной общественной жизнью и пользующийся социальными сетями. Знакомьтесь — Александр Авдевич, офицер по инклюзии и инвалидности Программы развития ООН в Беларуси.

Доступная среда

Мы встречаемся с Александром во дворе представительства ООН/ПРООН в Беларуси. Сейчас перерыв, поэтому решает с другом, как починить свой хендбайк. Пара искусных движений помощника — и мелкая проблема летнего средства передвижения нашего героя от дома в Ждановичах до работы и обратно, а в сумме это 30 километров в день, устранена. Несколько лет назад на хендбайке он впервые отправился в поездку на 86 дней до Португалии, преодолев 4000 км. А прошлым летом прыгнул с парашютом. Рисковый человек? Александр отнекивается: нет, просто не волнуется зря. Чтобы вы понимали: даже свою машину не закрывает.

— Конечно, воровали у меня из авто, но это не было чем-то ужасным. Ценность для меня — близкие люди и то, что чувствую. А материальные вещи… Ну, потерял, сломалось что-то — бывает такое. Для меня это смешно, потому что я сломал кое-что посерьезнее — позвоночник.

На теме инвалидности концентрироваться не будем. «Это ведь не плаксивое интервью?» — шутит он. Коротко: до травмы работал программистом в Минске. В 26 лет, катаясь на спортивном мотоцикле, врезался в столб. А дальше — инвалидная коляска. Тяжело было? Да, но…

— Травма позвоночника — это не такая печальная штука, как про нее рассказывают. Главное, чтобы человек продолжал жить активной жизнью, имел доступную, безбарьерную среду вокруг себя, мог найти работу. Все остальное — дело привычки, — рассуждает Александр, и мы уже поднялись на этаж, где находится офис офицера по инклюзии и инвалидности Программы развития ООН в нашей стране. Все адаптировано для сотрудника на коляске. Еще три месяца назад здесь всего этого не было — тогда Александр тут не работал. Он занимался своими проектами на родине в Лиде — городе, который по праву можно назвать самым инклюзивным и доступным в стране, в том числе благодаря и Александру Авдевичу. Его первый социальный проект там появился через два года реабилитации после травмы. Он обучал школьников старших классов общению, отношению и восприятию людей с инвалидностью. Стал руководителем организации инвалидов-колясочников. Дальше — больше: создание инклюзивного пляжа, фитнес-зала, рабочих мест для бариста на колясках и многое другое. Начиная от вокзала и заканчивая дальними магазинами — в Лиде практически везде доступная среда.

— Есть люди на колясках, которые думают, что им никуда не попасть, даже не пробуют. А я попадал, пробовал. Потому что нет нерешаемых вопросов. Не предусмотрена доступная среда? — задается вопросом Александр и сразу отвечает: — Не надо ни с кем воевать. Это нормально, что у многих никогда в окружении не было людей с инвалидностью, поэтому они и не продумывали пандусы, универсальные проходы, дизайн и так далее в свои магазины, офисы… Есть также много людей, понимающих, что это важно: люди с инвалидностью — те же клиенты. И их может быть больше, если дать им возможность попасть в заведение. Да, иным нужно подсказать — это несложно. Зачастую достаточно просто поговорить. Если не бояться, а делать, то многое меняется.

А почему переехал в Минск? Понравилась вакансия в офисе ООН/ПРООН, подал заявку. Теперь навещает родных и своего любимого пса Денвера раз в месяц. Недавно Александр Авдевич принял участие в эстафете «Пламя мира» — пронес факел II Европейских игр в Лиде, где все его инклюзивные проекты активно развиваются без участия первопроходца.

Нужна работа

Пока Александр немного отвлекся на рабочие моменты, знакомимся с его коллегой. Программный координатор Программы развития ООН в Беларуси Наталия Карканица рассказывает, как из огромного количества претендентов со всего мира выбрали на эту должность именно Александра:

— В Программе развития ООН мы, помимо прочего, занимаемся портфолио «Государственное управление, социальная инклюзия и Цели устойчивого развития». В нем есть проекты, нацеленные на поддержание инклюзии в обществе. Мы были заинтересованы, чтобы в офисе появился человек, способный развивать это направление.

Офису удалось принять участие в программе «Волонтеры ООН», внутри которой проходил конкурс на занятие должности волонтера ООН как раз по теме инклюзивности. Помимо отличных компетенций, важным условием было, чтобы человек, занимающий эту позицию, имел инвалидность: он может лучше других разработать проект, помогающий людям с инвалидностью быть вовлеченными в социум. Сотни заявок поступили на вакансию со всего мира, но все международные офисы ООН проголосовали за Александра Авдевича.

Сейчас он отвечает за развитие проектов, позволяющих данной категории населения быть экономически устойчивыми. Наталия продолжает:

— Те проекты, которые уже воплотил в жизнь Саша, например «Инклюзивный бариста» — обучение ребят с инвалидностью новой профессии, а также их трудоустройство в кофейнях, их открытие, достойны восхищения. Александр — активный, деятельный, инициативный, — улыбается Наталия Карканица. — Как руководителю, мне приятно, что у него всегда много идей. Он уделяет особое внимание общению с людьми, сам выезжает, в офис зовет — это то, что отличает его от многих офисных сотрудников.

За спиной Александра плакат с 17 Целями устойчивого развития — он, к слову, недавно вернулся из командировки в Бонн по этой теме. Рядом с ним доска, исписанная маркером: колонки, схемы, данные… Это новый проект. Вот цифра 89 201 — это число людей с первой группой инвалидности. Из них только 1000 работают, говорит Александр:

>— Я задумал трудоустроить самую тяжелую группу людей с инвалидностью. Как правило, 80—90 процентов из них не работают. Рад, что государство помогает, но люди, замкнутые в своих квартирах, начинают думать как иждивенцы — им жить неинтересно. Через время считают, что просто должны получать помощь. На своем опыте ощутил, что такой подход меняет сознание, ты уже не можешь быть полноценным участником событий. Поэтому мой проект ориентирован на то, чтобы люди нашли себя, были в ладу с собой и полезны обществу — это то главное, что делает нас равными.

Кто, если не мы?

На мониторе Александра сценарий сериала «Кто, если не мы…» в жанре реалити. Это 4 серии, где пять актеров — с синдромом Дауна, с ДЦП, инвалидностью по зрению, на коляске, а также маленький человек: они решают свои каждодневные проблемы, рассказывают, как выходят из разных ситуаций. Например, первая серия будет про то, как сделать пандус в подъезде. Идей у Александра так много, что он просто физически не успевает все реализовывать:

— Подумываю перевезти на работу свои тренажеры, потому что по возвращении домой сил заниматься не хватает. От спорта мне и морально, и физически хорошо. После таких нагрузок боли в позвоночнике проходят.

Александр посетил множество стран, имеет друзей по всему миру. Часто бывает в Германии — там живет его девушка Юлия. Она, конечно, приезжает сюда. Пара также совместно с бизнесом разрабатывала социальные кампании в поддержку инклюзивности. Все это явно никак не сходится с понятием «ограниченные возможности».

— Всегда будут те, кто жалуется, закрывается от мира и ждет пандус через десятки согласований. Если он нужен мне, я его покупаю. Потому что он необходим сейчас, чтобы я вышел из дома и отправился на работу, к друзьям, по делам и просто погулять. У нас в стране мы сделаем еще множество интересных проектов, которые позволят людям общаться, работать, жить, — Александр разворачивается к стене с доской желаний и стирает с нее «Дать интервью, которое напечатают в СМИ». Там десятки записей: увидеть запуск ракеты в космос, посадить дерево, провести выходные с выключенным телефоном, стать донором крови, сделать генеалогическое дерево, составить список из 100 желаний… Пусть эта сотня непременно сбудется и окажется на доске его личного почета.