Музыкальный театр даст представления в замках Мира и Лиды

Источник материала: Lida.Info





Вечера Большого театра Беларуси в несвижском замке Радзивиллов уже стали традиционными. Подхватил это тренд и Белорусский государственный академический музыкальный театр.

В прошлом году Музыкальный театр дал два спектакля в Мирском замке. В это году география выступлений расширилась — 15 июня и 20 июля представления состоятся еще и в Лидском замке.

— Этот проект ни в коем случае не нужно рассматривать как некое соперничество с Большим театром, — говорит заместитель директора по работе со зрителем, идейный вдохновитель и организатор выездных мероприятий Владимир Шевелев. — Наш проект — это своего рода вишенка на торте гастрольной работы всего сезона. Музыкальный театр старается как можно чаще покидать столицу, чтобы наше искусство было доступно для жителей областных и районных центров нашей страны. Организуя выступления в замках, мы думали и о том, что это хороший повод для зрителя познакомиться памятниками истории и архитектуры.

— Как прошли выступления в прошлом году?

— Мирский замок для многих уже привычная концертная площадка. На мой взгляд, все прошло успешно, публики было много.

— А пытались узнавать, откуда на ваши представления приехали зрители?

— Самый простой способ — изучить номера автомобилей. Больше всего было машин из Минска и столичной области, а также из Бреста и Гродно.

— В этом году в вашей афише появился замок в Лиде. А программы выступлений как-то будут отличаться?

— Конечно. Руководство театра стремится к тому, чтобы выезд на такие площадки был и творчески оправдан. В Мире мы проводим «Летние музыкальные вечера». В этом году 8 июня там состоится грандиозный концерт, включающий в себя яркие номера из знаменитых балетов. На этой же сцене 27 июля повторим гала-концерт закрытия 49-го театрального сезона, в театре эта программа будет показана 26 июля.

Совместно с Лидским историко-художественным музеем устраиваем «Театральные встречи» в Лидском замке. Это уже иной формат. Поэтому решили, что логично в антураже замка 15 июня показать фолк-рок-мюзикл «Тристан и Изольда», а 20 июля приглашаем на балет «Тысяча и одна ночь».

Замок в Лиде находится в сердце города, в котором живет сто тысяч населения. Думаю, у местных жителей будет интерес к нашим выступлениям.

— В прошлом году концерты начинались в девять вечера, в этом — в полдесятого. Не поздновато?

— По прошлому году мы поняли, что это устраивает людей. Фишка ведь и в том, что никто не приезжает прямо к девяти. Приезжали пораньше, чтобы погулять по Миру, посетить кафе, то есть люди устраивали себе день насыщенного культурного отдыха.