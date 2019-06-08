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В Лиде ГАИ задержала бесправника с 3,34 проммилле алкоголя
Источник материала: Lida.Info
ЧП произошло 7 июня. При подъезде к райцентру сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Мерседес». У водителя не оказалось прав, сообщает портал
Инспектор заподозрил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование. В выдыхаемом воздухе содержалось 3,34 промилле алкоголя.
Проверка также установила, что лидчанин был лишен прав в 2017 году за вождение в нетрезвом виде.
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ЧП произошло 7 июня. При подъезде к райцентру сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Мерседес». У водителя не оказалось прав, сообщает портал belnaviny.by. Инспектор...
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