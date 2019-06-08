В Лиде ГАИ задержала бесправника с 3,34 проммилле алкоголя

Источник материала: Lida.Info





ЧП произошло 7 июня. При подъезде к райцентру сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Мерседес». У водителя не оказалось прав, сообщает портал belnaviny.by .

Инспектор заподозрил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование. В выдыхаемом воздухе содержалось 3,34 промилле алкоголя.

Проверка также установила, что лидчанин был лишен прав в 2017 году за вождение в нетрезвом виде.