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В Лиде ГАИ задержала бесправника с 3,34 проммилле алкоголя

09.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде ГАИ задержала бесправника с 3,34 проммилле алкоголя

ЧП произошло 7 июня. При подъезде к райцентру сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Мерседес». У водителя не оказалось прав, сообщает портал belnaviny.by.

Инспектор заподозрил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование. В выдыхаемом воздухе содержалось 3,34 промилле алкоголя.

Проверка также установила, что лидчанин был лишен прав в 2017 году за вождение в нетрезвом виде.

 
 
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ЧП произошло 7 июня. При подъезде к райцентру сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Мерседес». У водителя не оказалось прав, сообщает портал belnaviny.by. Инспектор...
 

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