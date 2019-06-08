|
Подробности рабочей поездки Президента в Новополоцк. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация в отрасли, в том числе с поставками российской нефти, на этой неделе была в центре внимания главы государства. Рабочая поездка на «Нафтан» – одна из главных тем итоговой информационной программы «Неделя».
Смотрите 9 июня в 19-30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ситуация в отрасли, в том числе с поставками российской нефти, на этой неделе была в центре внимания главы государства. Рабочая поездка на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)