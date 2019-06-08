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Пожар в Пуховичском районе локализован
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание локализировано. Пострадавших нет.
По-прежнему огнём остаются охвачены порядка 3 гектаров. В небо поднята авиация МЧС. Сброс воды осуществляется вертолётом Ми-8.
На земле задействованы 25 единиц техники, 120 человек. Из-за сухой и жаркой погоды в 13 районах Беларуси введён официальный запрет на посещение лесов.
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание локализировано. Пострадавших нет. ...
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