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Пожар в Пуховичском районе локализован

09.06.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание локализировано. Пострадавших нет.

Пожар в Пуховичском районе локализован

По-прежнему огнём остаются охвачены порядка 3 гектаров. В небо поднята авиация МЧС. Сброс воды осуществляется вертолётом Ми-8.

Пожар в Пуховичском районе локализован

На земле задействованы 25 единиц техники, 120 человек. Из-за сухой и жаркой погоды в 13 районах Беларуси введён официальный запрет на посещение лесов.

Пожар в Пуховичском районе локализован

Пожар в Пуховичском районе локализован

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Новости Беларуси. В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание локализировано. Пострадавших нет. ...
 
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