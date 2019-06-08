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Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде

09.06.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепеле мужчина нашел на огороде ежа и принес его домой.  

По информации издания «Лепельскі край», животное покусало мужчину, а спустя два дня умерло. В результате экспертизы было установлено, что ежик болел бешенством.   

Сейчас житель Лепеля проходит курс антирабической вакцинации.  

В конце мая в зоопарк Витебска принесли лисёнка. Он оказался болен бешенством (читать далее).  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Лепеле мужчина нашел на огороде ежа и принес его домой.   По информации издания «Лепельскі край», животное покусало мужчину, а спустя два дня...
 
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