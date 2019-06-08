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Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепеле мужчина нашел на огороде ежа и принес его домой.
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Сейчас житель Лепеля проходит курс антирабической вакцинации.
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Новости Беларуси. В Лепеле мужчина нашел на огороде ежа и принес его домой. По информации издания «Лепельскі край», животное покусало мужчину, а спустя два дня...
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