Жителя Лепеля укусил бешеный ёж, найденный на огороде

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепеле мужчина нашел на огороде ежа и принес его домой.

По информации издания «Лепельскі край», животное покусало мужчину, а спустя два дня умерло. В результате экспертизы было установлено, что ежик болел бешенством.

Сейчас житель Лепеля проходит курс антирабической вакцинации.