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В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?

09.06.2019 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. В Казахстане проходят президентские выборы. В бюллетенях 7 фамилий кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?

Четверо претендентов на высший пост выдвинуты партиями, трое представляют республиканские общественные объединения. Голосование будет длиться до 5 часов вечера по-минскому времени.

В Казахстане проходят президентские выборы: кто претенденты?

Не позднее 11 июня в ЦИК Казахстана должны быть доставлены результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам, а все избирательные процедуры должны завершиться до 16 июня.

Люди в материале: Касым-Жомарт Токаев
 
 
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Новости Казахстана. В Казахстане проходят президентские выборы. В бюллетенях 7 фамилий кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и...
 
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