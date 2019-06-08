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На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива

09.06.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси подешевели цены на некоторые виды автомобильного топлива. Минус одна копейка – с литра 95-го бензина и дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива

Это реакция на недельное снижение стоимости нефти, поставляемой на наши НПЗ, сообщили в «Белнефтехиме». В концерне заявили о частичном возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши. Планируется, что в течение суток европейские потребители получат первые 65 тысяч тонн сырья.

На одну копейку. В Беларуси подешевели некоторые виды топлива

Напомним: с конца апреля по вине российских поставщиков прокачка нефти была прекращена. Загрязнённые углеводороды стали причиной проблем в работе НПЗ Беларуси.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

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Новости Беларуси. В Беларуси подешевели цены на некоторые виды автомобильного топлива. Минус одна копейка – с литра 95-го бензина и дизельного топлива, сообщили в...
 
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