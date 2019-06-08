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ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты - по-прежнему без флага и гимна
Источник материала: Tut.by
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на очередном заседании совета ИААФ, сообщает
Оценку деятельности российской стороны для возвращения статуса ВФЛА подготовила рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном.
Ранее сообщалось, что последним критерием для восстановления оставалась выплата задолженности в размере 3,2 миллиона долларов. По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, 31 мая эта сумма была выплачена.
Андерсен на пресс-конференции в Монако заметил: "Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена".
По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в ВАДА.
ИААФ проводит расследование о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно,
Также ИААФ изучает
ВФЛА была лишена членства в ноябре 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда.
В 2016 году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро поехала только одна легкоатлетка РФ – Дарья Клишина, живущая и тренирующаяся в США.
С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.
Продление отстранения ВФЛА означает, что россияне по-прежнему не смогут участвовать в легкоатлетических турнирах ИААФ под своим флагом и гимном.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято...
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