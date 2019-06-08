ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты - по-прежнему без флага и гимна

Источник материала: Tut.by

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на очередном заседании совета ИААФ, сообщает "Спорт-Экспресс" .

Оценку деятельности российской стороны для возвращения статуса ВФЛА подготовила рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном.

Ранее сообщалось, что последним критерием для восстановления оставалась выплата задолженности в размере 3,2 миллиона долларов. По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, 31 мая эта сумма была выплачена.

Андерсен на пресс-конференции в Монако заметил: "Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена".

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в ВАДА.

ИААФ проводит расследование о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко . Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы.

Также ИААФ изучает информацию о работе с атлетами отстраненных тренеров и врачей.

ВФЛА была лишена членства в ноябре 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда.

В 2016 году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро поехала только одна легкоатлетка РФ – Дарья Клишина, живущая и тренирующаяся в США.

С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Продление отстранения ВФЛА означает, что россияне по-прежнему не смогут участвовать в легкоатлетических турнирах ИААФ под своим флагом и гимном.