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Прекратила выходить старейшая газета Литвы

09.06.2019 15:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Прекратила выходить старейшая газета Литвы

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Вслед за печатной версией ежедневной газеты Lietuvos zinios, последний номер которой вышел в конце апреля, закрыт ее интернет- портал lzinios.lt.

Achemos grupe утверждает, что компания, в управлении которой находились газета Lietuvos zinios, газета Йонавского района Naujienos и интернет-порталы этих изданий, долго работала убыточно и было принято решение больше ее не дотировать.

В прошлом году предприятие Lietuvos zinios понесло 963,3 тыс. евро чистых убытков.

Lietuvos zinios была одной из старейших литовских газет, она была создана в июне 1909 года.

В 1990–1993 годах эту газету издавал совет Литовской социал-демократической партии, в ноябре 1993 года акции Lietuvos zinios купила Achemos grupe, сообщает DELFI.

 

 
 
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Вслед за печатной версией ежедневной газеты Lietuvos zinios, последний номер которой вышел в конце апреля, закрыт ее интернет- портал lzinios.lt.
 
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