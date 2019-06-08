Эксперт: При переходе на российский рубль Беларусь в степени независимости будет мало отличаться от субъекта РФ

«Вопрос единых валют – это вопрос центральных банков. Центробанки и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента».





Однако сколько руководители стран уже ни встречались, позиции в отдельных направлениях интеграции по-прежнему расходятся, рассказал журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. В первую очередь это касается энергетики и банковского сектора. Какой видят в правительстве России и Беларуси единую валюту, вопрос пока остается открытым.





Леонид Заико, экономист, центр «Стратегия»: «А что вводить? Если за доллар – 60 рублей! Что вводить? Этот деревянный российский рубль? О чем говорить?!».





А вот с социальным блоком, промышленностью и финансовым рынком намного проще, отметил министр Дмитрий Крутой. В общем же обновленную программу углубления в российские объятия должны презентовать до 21-го июня, а основные действия планируют реализовать до 2022-2023-го года. Появится ли до тех пор единая валюта





Валерий Корбалевич, политолог: «При переходе на российский рубль Беларусь в степени независимости будет мало отличаться от субъекта РФ. Потому что экономическая политика и деньги будут решаться в Москве».





А потому Москва не перестает ставить Минску старые ультиматумы. По словам вице-министра России Антона Силуанова, пока не будут решены вопросы об интеграции, не имеет смысла, цитата, «вытягивать» вопросы компенсации за убытки от налогового маневра. И даже намекать на новые кредиты.









Валерий Корбалевич, политолог: «Мы должны 40 миллиардов долларов. 4 тысячи долларов на каждого белоруса. Которые мы набирали последние 12 лет. Поэтому давайте об этом думать, прежде чем рассуждать о том, как урегулировать вопросы с Москвой».





В свою очередь Владимир Путин, выступая накануне на пленарном заседании экономического форума в Петербурге, успокаивал наших сограждан политическими заявлениями:





«Сегодня нет никаких условий для государственного объединения. У нас нет таких планов и целей. У нас есть план строительства так называемого «союзного государства». Я уверен, что наши люди в этом заинтересованы».





Заинтересованы ли белорусы в единой валюте в рамках строительства «союзного государства», мы спросили у жителей Могилева.







