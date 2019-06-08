Притянет ли теперь Беларусь казахстанскую нефть на свои НПЗ?

Тему поставок казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь актуализировал президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая. Он заявил, что Минск предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти в страну. В ответ посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев сказал, что Казахастан к этому готов, но прежде надо договориться с Россией, ведь нефтепроводы проходят через ее территорию.





1 июня в Казахстане с рабочим визитом побывала белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Александром Турчиным. На встрече обсуждалось в том числе подписание межправительственного соглашения в области поставок в Беларусь нефти и нефтепродуктов.





Минск уже пытался это сделать

Поставлять казахстанскую нефть в Беларусь в принципе можно. Казахстанский участок магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара составляет 1,235 тыс. км. По его трубам транспортируется нефть с месторождений Западного Казахстана, которая далее перекачивается по системе российской компании «Транснефть» до портов Усть-Луга, а также в Новороссийск.





АО «Гомельтранснефть Дружба» также имеет возможности поставлять казахстанскую нефть в Европу. В начале 2000-х годов Казахстан по белорусской «Дружбе» поставлял в Европу около 4 млн. тонн нефти в год. Хотя и тогда было очевидно, что эффективнее было бы ее перерабатывать на белорусских НПЗ, а в Европу поставлять не нефть, а нефтепродукты. Используя этот аргумент, белорусская сторона неоднократно пыталась привлечь казахстанскую нефть на переработку.





В начале 2004 года по инициативе Беларуси был подготовлен проект соглашения между Казахстаном и Беларусью о развитии сотрудничества в топливно-энергетической отрасли, которым предусматривалась возможность поставок нефти в Беларусь в объеме 2 млн. тонн. Но было понятно, что документ должен носить трехсторонний характер (Беларусь — Казахстан — Россия), ибо без разрешения российской «Транснефти» Казахстан не мог поставлять нефть в Беларусь. Но попасть в российскую трубу со своей нефтью казахам всегда было достаточно проблематично, так как мощности трубопроводной системы «Транснефти» были ограничены, а объемы поставок российских компаний расписаны заранее.





Стороны обсуждали также возможность поставок в Беларусь 2 млн. тонн казахстанской нефти железнодорожным транспортом, но расчеты показали, что в результате тонна нефти будет стоить на 40-50 долларов дороже в сравнении с «трубной», а это экономически неэффективно.





В 2005 году Беларусь снова попыталась притянуть казахстанскую нефть на свои НПЗ. При этом предложила партнерам выгодный вариант сотрудничества: переработка с правом 100-процентного вывоза нефтепродуктов на зарубежный рынок. Это был шаг навстречу казахстанским компаниям, ведь российские поставщики нефти в то время должны были около половины нефтепродуктов, произведенных на белорусских НПЗ, поставить на белорусский рынок.





В конце 2005 года делегация Казахстана побывала на «Нафтане» и обсуждала возможности поставок казахстанской нефти на НПЗ при условии участия казахстанских компаний в приватизации «Нафтана». Тогда казахстанские компании активно искали новые экспортные схемы транспортировки нефти, в том числе и через Беларусь, поскольку страна планировала к 2015 году удвоить добычу нефти. Но успехом эти переговоры не увенчались.





В 2010 году Беларусь предприняла очередную попытку привлечь на отечественные НПЗ казахстанскую нефть, используя возможности Таможенного союза. Да и Казахстан в то время называл транспортировку своих энергоресурсов на западные рынки одной из ключевых задач. Однако российская тарифная политика и условия вхождения в российские «трубы» были фактически заградительными для Казахстана на пути к европейским рынкам. Казахстан рассчитывал, что создание Таможенного союза снимет эти проблемы.





Председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Жилин в мае 2010 года заявил журналистам, что у Казахстана есть интерес к поставкам нефти в Беларусь, учитывая возможности белорусских НПЗ и дальнейшие поставки нефтепродуктов на европейский рынок. Он заявлял, что и Беларуси при равном доступе к транспортным системам в Таможенном союзе будет более выгодно покупать казахстанскую нефть, чем российскую, исходя из более оптимальной логистики — маршрут ее доставки короче, а значит, ниже расходы на транспортировку.





Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности естественных монополий в Таможенном союзе, которое было подписано в декабре 2010 года, предусматривало возможность взаимного доступа к услугам субъектов естественных монополий и распространялось на нефтяную, газовую отрасли и железнодорожный транспорт. С 1 января 2012 года заработало Единое экономическое пространство Таможенного союза, документами которого предусмотрена возможность беспрепятственного доступа к единым транспортным системам.





Однако казахстанская нефть на белорусские НПЗ так и не поступила. Дело в том, что в январе 2011 года Беларусь и Россия подписали соглашение об условиях поставки российской нефти в Беларусь, которые крепко привязали Беларусь к безальтернативным поставкам. Суть этого соглашения заключалась в следующем: чем меньше Беларусь купит российской нефти, тем дороже за нее заплатит. А при экспорте нефтепродуктов, переработанных из сырья стран Таможенного союза, а значит из Казахстана, Беларусь обязана была уплатить экспортные пошлины в российский бюджет.





ЕАЭС: перспективы доступа неясны

Белорусская сторона понимает, что вопрос поставок нефти из Казахстана в Беларусь «лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана — здесь проблем нет, но и России по транзиту». «Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — заявил 23 мая А. Лукашенко.





Но, по логике, закупка Беларусью казахстанской нефти может стать реальной лишь после того, когда в ЕАЭС будет создан единый нефтяной рынок и полностью отменены таможенные пошлины. Предполагается, что общий рынок нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС заработает с 1 января 2025 года. Но предоставит ли РФ выгодные условия для доступа нефтяных компаний из других стран ЕАЭС в свою трубопроводную систему, неизвестно.





Альтернатива «трубе»

Между тем, казахстанскую нефть в Беларусь можно поставлять не только по трубопроводной системе «Траснефти».





Заместителю гендиректора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Мозырского НПЗ Владимиру Сизову на конференции в Минске в апреле 2017 года задали вопрос о возможности поставки на завод казахстанской нефти с учетом расширения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что позволяет организовать поставки казахстанской нефти в Беларусь через Новороссийск. Тем более, как было сказано, Казахстан с учетом увеличения добычи нефти сейчас дает хорошую скидку к цене.





Проект КТК изначально разрабатывался с расчетом увеличения первоначальной пропускной способности почти в 2,5 раза. Работы по расширению мощностей до 67 млн. тонн в год начались в 2011 году.





В. Сизов подчеркнул, что поставки нефти на Мозырский НПЗ по альтернативным маршрутам зависят от стоимости исходного сырья. «Мы понимаем, что пока есть пошлина на российскую нефть, с ней сложно конкурировать», — отметил он. В перспективе, как было сказано, поставка казахстанской нефти на Мозырский НПЗ возможна, если сложатся соответствующие условия по стоимости сырья.





В. Сизов при этом уточнил, что техническая возможность поставки казахстанской нефти в Беларусь через Новороссийск есть — по этому маршруту через нефтепровод Одесса-Броды в 2011 году осуществлялась поставка азербайджанской и венесуэльской нефти на Мозырский НПЗ. «Технически этот маршрут работал. Важно, как сложатся условия. Если поставки сырья будут сравнимыми с условиями поставки нефти по трубопроводу «Дружба», то почему бы и нет? Почему бы не поставлять казахстанскую нефть?», — сказал В. Сизов.





Нефть в Казахстане не будет дешевой

Пока Беларусь пыталась организовать поставки казахстанской нефти на свои НПЗ, ситуация в нефтяной отрасли Казахстана заметно изменялась. Объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане в 2018 году превысил ранее озвученные профильным министерством прогнозы, достигнув рекордной отметки за всю историю развития нефтегазовой отрасли – 90,3 млн. тонн против 86,2 млн. тонн в 2017 году. По оценкам, в 2019 году добыча снизится до 89 млн. тонн в связи с плановыми ремонтными работами на месторождениях в Карачаганаке, Тенгизе и Кашагане.





Главные покупатели казахстанской нефти сосредоточены в Европе. В 2018 году им было продано нефти на 30 млрд. долларов, что составляет 75,4% всех продаж (в 2017 – 81%.). На их место постепенно приходят покупатели из Азии, которые более чем в 2 раза нарастили импорт казахстанской нефти, увеличив долю с 11% до 17,7%. В страны постсоветского пространства было продано нефти всего на 154,1 млн. долларов, 70% из которых пришлись на Узбекистан.





В 2018 году завершилась модернизация трех главных НПЗ Казахстана: Атырауского НПЗ, Павлодарского нефтехимического завода, «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП, Шимкент). В результате средняя глубина переработки на НПЗ выросла с 63-65% до 78%. Совокупная мощность заводов с фактического объема переработки 14,16 млн. тонн в 2017 году повысилась на 17%, до 16,6 млн. тонн. Модернизированные казахстанские НПЗ теперь способны выпускать моторные топлива класса К4 и К5.





К таким показателям нефтепереработки Казахстан двигался с 2010 года, когда стартовала модернизация НПЗ. В нее инвестировано около 6,5 млрд. долларов. По мнению экспертов, стремление окупить эти инвестиции будет стимулировать владельцев НПЗ максимально увеличить продажу нефтепродуктов и по более высоким ценам.





Между тем, еще год назад цена поставок нефти на внутреннем рынке Казахстана составляла 140-155 долларов за тонну. В то время как усредненная стоимость казахстанской нефти на внешнем рынке была 460-470 долларов за тонну. Ясно, что правительство страны будет «подтягивать» внутреннюю стоимость нефти к внешней.





Для сравнения: в январе-марте 2019 года белорусские НПЗ покупали российскую нефть по 368 долларов за тонну.





Поставки нефтяного сырья из Казахстана в Беларусь уже отработаны

Помимо поставок нефти, Беларусь сейчас обсуждает с Казахстаном перспективы поставок нефтепродуктов для дальнейшей переработки на белорусских НПЗ, отметил 27 мая белорусский посол в этой стране Анатолий Ничкасов.





По его словам, сейчас модернизированные казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия зачастую производят избыточное количество нефтепродуктов, Беларусь же обладает мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества. «Для нас это не первое взаимодействие. Вместе с тем сейчас мы ведем переговоры, чтобы существенно нарастить объемы поставок», — сказал дипломат.





А. Ничкасов отметил, что уже были даны поручения о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции).





Следует отметить, что белорусские НПЗ и сейчас по железнодорожной дороге импортируют нефтяное сырье в небольших объемах для загрузки вторичных процессов. В частности, Мозырский НПЗ в последние годы перерабатывает около 1 млн. тонн углеводородного сырья, в том числе и из Казахстана. Для справки: в январе-марте 2019 года в Беларусь из Казахстана было поставлено 15,8 тыс. тонн нефтепродуктов на 6,424 млн. долларов (за такой же период 2018 года — 27,7 тыс. тонн на 11,56 млн. долларов).





Можно предположить, что импорт нефтяного сырья из Казахстана может стать реальным направлением сотрудничества казахстанский компаний с белорусскими НПЗ, если сторонам удастся об этом договориться.





Во-первых, в этом случае не нужно будет просить «Транеснефть» пустить казахстанское нефтяное сырье в «трубу» — оно поставляется по железной дороге. Во-вторых, может так случиться, что после завершения налогового маневра белорусским НПЗ будет выгоднее наращивать переработку нефтяного сырья, а не нефти.