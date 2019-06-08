Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно

В Сейме Литвы прокладывают путь такие поправки к закону о страховании здоровья, подготовленные «крестьянкой» Видой Ачене, — комитет бюджета и финансов на этой неделе их поддержал. Если их примет Сейм, в бюджете понадобится предусмотреть дополнительно 690 000 евро.





В Литве сейчас проживают около 2000 украинских и белорусских пенсионеров, указал советник отдела министерства соцзащиты Казис Рушинскас.





По словам В. Ачене, подготовить поправки ее побудил до сих пор не осуществленный договор Литвы с Украиной и Беларусью, предусматривающий, что украинцы и белорусы пенсионного возраста должны быть застрахованы обязательным страхованием здоровья, если они постоянно проживают в Литве. Сейчас закон о страховании здоровья этого не предусматривает.





Договор Литвы с Беларусью ратифицирован в 1999 году, с Украиной — в 2001 году.





По заявлению избранного в Сейм «агрария» Валюса Ажуоласа, поправки являются очень актуальными. По его словам, в Литву прибывает все больше украинцев. «Мы привлекли врачей и из Украины, и из Беларуси, и ситуация получается такая, что чаще всего приезжают семьями, привозят родителей-пенсионеров, чтобы там их не оставлять, но эти люди здесь повисают», — говорил на заседании комитета Ажуолас.





В то же время консерватор Миколас Маяускас считает, что такое условие побудит украинцев и белорусов ехать в Литву на постоянное место жительства, чтобы бесплатно лечиться, поскольку здесь «услуги значительно лучше».









Руководитель фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамошунене усомнилась, что качество услуг медицины в Беларуси хуже.





Юристы Сейма поправки критикуют. В выводе департамента права поставлено под сомнение, необходимо ли за государственный счет страховать пенсионеров из другой страны, которые не создавали социально-экономического благополучия Литвы, кроме этого, были бы застрахованы и обеспеченные пенсионеры-иностранцы. Сейчас в Литве застрахованным за государственный счет лицам ежегодно выплачивается по 373,1 евро.





В Литве в данное время проживает около 800 граждан Беларуси и Украины мужского пола старше 60 лет и около 1050 женщин старше 55 лет.