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Акция в Бресте: Протестующие вошли в административное здание и вызвали «мэра» на ковер

09.06.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В акции против завода АКБ участвовали более 200 человек.

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Традиционная акция в Бресте. Люди возмущены тем, что, несмотря на результаты проверок, аккумуляторный завод начал работу. Судя по всему, власти города поняли, что протесты будут только нарастать и просят переговоров. Приглашают представителей протестующих в горисполком, сообщает телеграм-канал «Баста».

Более 200 участников. Брестчане требуют, чтобы к ним вышел «мэр» Рогачук. Участники акции требуют, чтобы в здание Брестского горисполкома пустили всех собравшихся. «На месте властей, мы бы сейчас с ними не спорили. Настроения очень решительные», - пишет «Баста».

Власти согласились пустить участников акции внутрь здания Федерации профсоюзов на площади Ленина. Встреча с городскими властями пройдет в актовом зале.

Люди уже в зале, присутствует «мэр» и другие представители городских властей.

Выступление «мэра» никого не удовлетворило. Много обещаний, неискренность, отсутствие ответов на важные вопросы. «Хватит вешать лапшу людям на уши», - кричали из зала.


Встреча закончилась, в среду состоится новая - на этот раз с председателем Брестского облисполкома Лисом. Люди расходятся, часть участников организовала традиционное шествие по улицам города. Милиция никого не трогает. Люди говорят о том, что продолжающиеся более года акции протеста вынудили власти пойти на уступки.

"Сейчас нельзя отступать, нельзя верить обещаниям. Нужно требовать конкретных дествий. Поэтому мы продолжим акции - до полной остановки завода", - заявил нам один из участников встречи.


 
Теги: Брест
 
 
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