Посмотрите, как двое парней босиком и без страховки мыли здание олимпийского комитета

Источник материала: KYKY

Беларусы стали свидетелями «смертельного номера»: стеклянный Национальный олимпийский комитет двое парней босиком мыли швабрами. Фото и видео очевидцы прислали автору Telegram-канала «Nexta».

На снимках видно, как парни чистят скользкое стекло без страховки, причем босиком. В то время как важный вопрос промышленного альпинизма – обеспечение безопасности. У работников обязательно должна быть веревка, каска и соответствующая обувь. Автор Telegram-канала Степан Светлов предположил, что экспресс-чистка связана с наступающими Евроиграми, но это пока остается загадкой.