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На неделе планируется отключения электроэнергии: где, когда и кому?

09.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Плановые отключения электроэнергии в городе Бресте и по району.

На неделе планируется отключения электроэнергии: где, когда и кому?

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 10.06.2019 09:00 10.06.2019 18:00 Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
2 10.06.2019 09:00 10.06.2019 10:00 ул. Мирная 28-56, 31-57; ул. Фортечная 114-120/1 Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-11
3 10.06.2019 09:00 10.06.2019 17:00 ул. К. Либкнехта 3-53,2/1-58; ул. Мирная 46/1-50/1 Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-11
4 11.06.2019 09:00 11.06.2019 11:00 ул. Линейная 73-79, 74-86; ул. Осипенко 47-81, 46-72; ул. Короленко 1-9, 8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-11
5 12.06.2019 09:00 12.06.2019 18:00 Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-367
6 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 ул.Мицкевича 44, ул.Карбышева 6 Работы в ТП 165
7 14.06.2019 09:00 14.06.2019 18:00 Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
8 17.06.2019 09:00 17.06.2019 16:00 ул. Смирнова 38/1,44/1,46/1,48,65/1,52, Ул.Речицкая,46/1;36 Капитальный ремонт ТП-454

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 10.06.2019 09:30 10.06.2019 16:00 д. Б.Зводы-быт, ул. Центральная, пер. Спортивный. Ремонтные работы
2 10.06.2019 09:30 10.06.2019 16:00 д. Рогозно-быт, ул. Центральная, Солнечная, пер.Песочный. Ремонтные работы
3 11.06.2019 09:30 11.06.2019 16:00 д. Б.Костычи-быт, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д.Непли-быт, ул. Лесная, Колхозная, Песочная. Ремонтные работы
4 11.06.2019 09:30 11.06.2019 16:00 Хоздвор Омелино. Ремонтные работы
5 11.06.2019 09:30 11.06.2019 16:00 д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы
6 12.06.2019 09:00 12.06.2019 16:00 д. Скоки-быт, ул. Новая, Солнечная, Парковая, пер. Солнечный, Советская. Ремонтные работы
7 12.06.2019 09:00 12.06.2019 16:00 д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы
8 12.06.2019 09:30 12.06.2019 16:00 д. Люта-быт, ул. Спортивная. Ремонтные работы
9 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 д. Люта-быт, ул. Спортивная. Ремонтные работы
10 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 д. Скоки-быт, ул. Новая, Солнечная, Парковая, пер. Солнечный, Советская. Ремонтные работы
11 13.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая. Ремонтные работы
12 14.06.2019 09:00 14.06.2019 16:00 д. Зводы-быт, ул. Центральная, Молодёжная, пер. Центральный. Ремонтные работы
13 14.06.2019 09:30 14.06.2019 16:00 д. Гута-быт, ул. Зелёная, Полевая, Солнечная. Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
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  Плановые отключения электроэнергии в городе Бресте и по району. Брест №
 
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