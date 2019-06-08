|
На неделе планируется отключения электроэнергии: где, когда и кому?
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Виртуальный Брест
Плановые отключения электроэнергии в городе Бресте и по району.
Брест
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|10.06.2019 09:00
|10.06.2019 18:00
|Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13
|Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
|2
|10.06.2019 09:00
|10.06.2019 10:00
|ул. Мирная 28-56, 31-57; ул. Фортечная 114-120/1
|Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-11
|3
|10.06.2019 09:00
|10.06.2019 17:00
|ул. К. Либкнехта 3-53,2/1-58; ул. Мирная 46/1-50/1
|Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-11
|4
|11.06.2019 09:00
|11.06.2019 11:00
|ул. Линейная 73-79, 74-86; ул. Осипенко 47-81, 46-72; ул. Короленко 1-9, 8; ул. Красногвардейская 70-74/1
|Работы на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-11
|5
|12.06.2019 09:00
|12.06.2019 18:00
|Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13
|Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-367
|6
|13.06.2019 09:00
|13.06.2019 16:00
|ул.Мицкевича 44, ул.Карбышева 6
|Работы в ТП 165
|7
|14.06.2019 09:00
|14.06.2019 18:00
|Северная 68-90, Заслонова 4-24, 3-19, Обходная 13-17/2, 10, Короленко 13-29, 16-28, Крестьянская 2-6, 3-13
|Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-367
|8
|17.06.2019 09:00
|17.06.2019 16:00
|ул. Смирнова 38/1,44/1,46/1,48,65/1,52, Ул.Речицкая,46/1;36
|Капитальный ремонт ТП-454
Брестский район
|№
|Начало
|Конец
|Район отключения
|Причина
|1
|10.06.2019 09:30
|10.06.2019 16:00
|д. Б.Зводы-быт, ул. Центральная, пер. Спортивный.
|Ремонтные работы
|2
|10.06.2019 09:30
|10.06.2019 16:00
|д. Рогозно-быт, ул. Центральная, Солнечная, пер.Песочный.
|Ремонтные работы
|3
|11.06.2019 09:30
|11.06.2019 16:00
|д. Б.Костычи-быт, ул. Песочная, ф.х. Метеор-агро, д.Непли-быт, ул. Лесная, Колхозная, Песочная.
|Ремонтные работы
|4
|11.06.2019 09:30
|11.06.2019 16:00
|Хоздвор Омелино.
|Ремонтные работы
|5
|11.06.2019 09:30
|11.06.2019 16:00
|д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Ремонтные работы
|6
|12.06.2019 09:00
|12.06.2019 16:00
|д. Скоки-быт, ул. Новая, Солнечная, Парковая, пер. Солнечный, Советская.
|Ремонтные работы
|7
|12.06.2019 09:00
|12.06.2019 16:00
|д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Ремонтные работы
|8
|12.06.2019 09:30
|12.06.2019 16:00
|д. Люта-быт, ул. Спортивная.
|Ремонтные работы
|9
|13.06.2019 09:00
|13.06.2019 16:00
|д. Люта-быт, ул. Спортивная.
|Ремонтные работы
|10
|13.06.2019 09:00
|13.06.2019 16:00
|д. Скоки-быт, ул. Новая, Солнечная, Парковая, пер. Солнечный, Советская.
|Ремонтные работы
|11
|13.06.2019 09:00
|13.06.2019 16:00
|д. Дубок-быт, ул. Заречная, пер. Заречный, Новая.
|Ремонтные работы
|12
|14.06.2019 09:00
|14.06.2019 16:00
|д. Зводы-быт, ул. Центральная, Молодёжная, пер. Центральный.
|Ремонтные работы
|13
|14.06.2019 09:30
|14.06.2019 16:00
|д. Гута-быт, ул. Зелёная, Полевая, Солнечная.
|Ремонтные работы
Теги
: Брест
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плановые отключения электроэнергии в городе Бресте и по району. Брест №
-
Районный выпускной бал-2019. Фотографии недавних школьников и дождь, который немного помешал
19:48, Слуцк Город
-
Интеграция без ведома народа: Нацбанки Беларуси и РФ обсуждают возможность введения единой валюты
18:17, БДГ
-
Битва лесорубов в «Дримлэнде»: щепки, брутальные мужчины и звуки бензопилы
07:30, Tut.by
-
Учеников 2-го класса школы № 1 и 6-го класса гимназии к себе в гости пригласили работники Глусского отделения Департамента охраны
19:02, Радзiма
-
На 2-м Заводском переулке перевернулся бус - лёг на бок просто так, сам по себе
21:00, Виртуальный Брест
-
Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца
17:50, Tut.by
-
Устанавливается личность мужчины, который 28 мая находился в ТЦ "Корона"
06:28, Виртуальный Брест
-
Беларусь – Германия. Гутор, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут, Стасевич и Нехайчик остались в запасе
20:40, Tribuna.com
-
Покупки президента, необычный посетитель гипермаркета и особенный автозак. Что случилось за неделю
08:00, Tut.by
-
«Мы понимаем, что наша помощь здесь очень нужна»: первые студотряды начали работать в Могилёвской области
21:26, СТВ
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|