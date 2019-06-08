Реконструкцию вокзала в Барановичах планируется завершить к 1 сентября

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Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко ознакомился с реконструкцией здания вокзала Барановичи-Полесские и поручил завершить все работы до 1 сентября. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.





Во время рабочей поездки в Барановичи Алексей Авраменко провел рабочее совещание по вопросам организации и повышения эффективности работы Барановичского завода автоматических линий и освоения выпуска новой продукции. Кроме того, при посещении локомотивного депо Барановичи министр ознакомился с производственной базой по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов.

Алексей Авраменко также посетил филиал Барановичского завода строительных деталей и конструкций ОАО "Дорстроймонтажтрест" и обсудил с руководством вопросы обеспечения роста объемов производства с выходом на проектную мощность лесопильного участка.

Министр обратил внимание руководителей организаций на необходимость обеспечивать производственный и внутрихозяйственный порядок на территориях подведомственных организаций, а также выполнять мероприятия по реализации инвестиционных проектов с освоением новых видов продукции.