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Реконструкцию вокзала в Барановичах планируется завершить к 1 сентября

09.06.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко ознакомился с реконструкцией здания вокзала Барановичи-Полесские и поручил завершить все работы до 1 сентября. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Реконструкцию вокзала в Барановичах планируется завершить к 1 сентября

Во время рабочей поездки в Барановичи Алексей Авраменко провел рабочее совещание по вопросам организации и повышения эффективности работы Барановичского завода автоматических линий и освоения выпуска новой продукции. Кроме того, при посещении локомотивного депо Барановичи министр ознакомился с производственной базой по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов.

Алексей Авраменко также посетил филиал Барановичского завода строительных деталей и конструкций ОАО "Дорстроймонтажтрест" и обсудил с руководством вопросы обеспечения роста объемов производства с выходом на проектную мощность лесопильного участка.

Министр обратил внимание руководителей организаций на необходимость обеспечивать производственный и внутрихозяйственный порядок на территориях подведомственных организаций, а также выполнять мероприятия по реализации инвестиционных проектов с освоением новых видов продукции.

 
 
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  Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко ознакомился с реконструкцией здания вокзала Барановичи-Полесские и поручил завершить все работы до 1...
 
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