Липнишковский детский сад-средняя школа
Лелюкинский д/с- средняя школа
Трабский детский сад-средняя школа
Бобровичский д/с-средняя школа
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В школах района прошли выпускные балы!
09.06.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Липнишковский детский сад-средняя школа
Лелюкинский д/с- средняя школа
Трабский детский сад-средняя школа
Бобровичский д/с-средняя школа
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Липнишковский детский сад-средняя школа Лелюкинский д/с- средняя школа Эйгердовский детский сад-средняя школа Трабский детский сад-средняя школа ...
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