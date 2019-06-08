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В школах района прошли выпускные балы!

09.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Липнишковский детский сад-средняя школа

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

Лелюкинский д/с- средняя школа

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

Эйгердовский детский сад-средняя школа

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

Трабский детский сад-средняя школа

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

Выпускной-2019, д. Бакшты

В школах района прошли выпускные балы!

Бобровичский д/с-средняя школа

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

В школах района прошли выпускные балы!

 

 
 
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Липнишковский детский сад-средняя школа Лелюкинский д/с- средняя школа Эйгердовский детский сад-средняя школа Трабский детский сад-средняя школа ...
 
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