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Трамп примет решение о расширении списка китайских товаров, облагаемых пошлинами, после встречи с Си Цзиньпином - глава Минфина США

09.06.2019 16:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Нам необходимо посмотреть на действия, и президенту Трампу надо убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении к заключению соглашения. Президент примет решение после встречи (с Си Цзиньпином - ИФ)", - сказал Мнучин в интервью телеканалу CNBC в воскресенье.

Ранее он сообщил, что встречу планируется провести на "на полях" саммита G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Министр отметил: "Если у Китая есть желание продвигаться вперед к соглашению, то и мы готовы к тому же выработанных нами условиях. Если Китай не захочет продвигаться, то президент Трамп с удовольствием пойдет вперед по пути введения тарифов, чтобы сбалансировать отношения".

В мае Трамп, несмотря на проходящий в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял тарифы на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще в $300 млрд.

США и Китай взаимно возлагают вину за срыв торговых переговоров и отсутствие соглашения друг на друга.

 
 
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Президент США Дональд Трамп примет решение о том, вводить ли тарифы на новую группу китайских товаров после того, как встретится с председателем КНР Си Цзиньпином,...
 
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