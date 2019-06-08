Российский полицейский, подозреваемый в убийстве жительницы Элисты, задержан в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Сотрудники белорусской милиции задержали третьего полицейского из Калмыкии, подозреваемого в убийстве жительницы Элисты в мае текущего года, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России была получена оперативная информация о нахождении третьего подозреваемого в убийстве 65-летней жительницы города Элисты на территории Беларуси. По направленной ориентировке сотрудниками милиции Минска участковый уполномоченный полиции, подозреваемый в совершении преступления, был задержан на одном из автовокзалов. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию", - сказала Волк.

По ее словам, сотрудниками главного управления службы безопасности МВД России, прибывшими для оказания практической помощи в Калмыкию, во взаимодействии с оперативниками отдела уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД была установлена причастность троих участковых уполномоченных полиции управления МВД России по Элисте к гибели 65-летней местной жительницы. Двое полицейских были задержаны и переданы в следственные органы, а третий объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что трое участковых уполномоченных УМВД по Элисте подозреваются в убийстве местной жительницы.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, в ходе которого она была задушена. Чтобы скрыть преступление злоумышленник вызвал на подмогу еще двух участковых, вместе с которыми вывез тело женщины и спрятал.

По данным СМИ, 65-летняя Лидия Година вместе с мужем владела небольшим магазином по продаже посуды в 6-м микрорайоне Элисты. Участковый задушил ее 30 мая после того, как женщина отказалась платить мзду за "покровительство", а потом попросил коллег помочь спрятать тело. Соучастники вывезли труп за 60 километров от Элисты и спрятали в трубе рядом с поселком Кегульта.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из органов внутренних дел уволены, как подозреваемые, так и ряд руководителей органов внутренних дел по Республике Калмыкия.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, супруг жительницы Калмыкии, в убийстве которой подозреваются трое участковых, был найден мертвым у себя дома 31 мая. Он был после операции и нуждался в посторонней помощи. В день смерти он успел позвонить в полицию и сообщить о том, что его жена ушла 30 мая из дома и не вернулась.

Двое из троих фигурантов уголовного дела были арестованы, они дали признательные показания, рассказали о месте сокрытия тела потерпевшей и мотивах преступления.