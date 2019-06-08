|
Женская баскетбольная сборная Беларуси уступила турчанкам в товарищеском матче в Риге
Источник материала: Интерфакс
Белорусские баскетболистки проиграли турецкой сборной в товарищеском матч, проходившем в Риге в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщили в Белорусской федерации баскетбола.
Разница составила 20 очков, при счете 56:76.
Татьяна Лихтарович отметилась дабл-даблом (11 очков, 11 подборов, 4 ассиста).
Виктория Гаспер, Мария Попова, Анна Брич и Екатерина Снытина записали в свой актив по 10, 9, 8 и 7 очков соответственно, рассказали представители федерации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские баскетболистки проиграли турецкой сборной в товарищеском матч, проходившем в Риге в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщили в Белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)