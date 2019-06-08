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Женская баскетбольная сборная Беларуси уступила турчанкам в товарищеском матче в Риге

09.06.2019 15:48 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусские баскетболистки проиграли турецкой сборной в товарищеском матч, проходившем в Риге в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщили в Белорусской федерации баскетбола.

Разница составила 20 очков,  при счете 56:76.

Татьяна Лихтарович отметилась дабл-даблом (11 очков, 11 подборов, 4 ассиста).

Виктория Гаспер, Мария Попова, Анна Брич и Екатерина Снытина записали в свой актив по 10, 9, 8 и 7 очков соответственно, рассказали представители федерации.

 
 
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Белорусские баскетболистки проиграли турецкой сборной в товарищеском матч, проходившем в Риге в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщили в Белорусской...
 
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