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Кандидатура премьера Украины будет представлена после выборов и формирования коалиции - лидер партии "Слуга народа"

09.06.2019 15:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков на брифинге в воскресенье после съезда партии "Слуга народа".

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

 
 
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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и...
 
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