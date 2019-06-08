Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков на брифинге в воскресенье после съезда партии "Слуга народа".

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.