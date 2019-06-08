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В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ДТП в Ивановском районе погиб 5-летний ребенок.
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Произошло столкновение с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 29-летний водитель.
В результате ДТП водитель мопеда и 5-летнеий пассажир были госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя время ребенок скончался. И водитель, и пассажир были без мотошлемов.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В ДТП в Ивановском районе погиб 5-летний ребенок. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла восьмого июня. За рулем мопеда...
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