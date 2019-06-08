В Ивановском районе 5-летний ребёнок погиб при столкновении мопеда с МАЗ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Ивановском районе погиб 5-летний ребенок.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла восьмого июня. За рулем мопеда Hors находился 26-летний мужчина. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Произошло столкновение с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 29-летний водитель.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП водитель мопеда и 5-летнеий пассажир были госпитализировали с тяжелыми травмами. Спустя время ребенок скончался. И водитель, и пассажир были без мотошлемов.

Проводится проверка.