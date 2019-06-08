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Стала известна причина ДТП с туристами в Сочи

09.06.2019 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Стала известна причина крупного ДТП с туристами в Краснодарском крае России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Авария произошла по вине водителя минивэна. Он проигнорировал правила проезда перекрестка, в результате чего в машину на большой скорости врезался автобус.

Стала известна причина ДТП с туристами в Сочи

Пострадали 26 человек, трое из них – дети. Сейчас на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и спасатели, задействован медицинский вертолёт.

В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

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Новости России. Стала известна причина крупного ДТП с туристами в Краснодарском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла по...
 
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