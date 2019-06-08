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В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

09.06.2019 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

Сейчас на месте аварии продолжают работать бригады скорой помощи и спасатели. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи.

В Сочи столкнулись два автобуса с туристами

Один из автобусов вёз туристов на экскурсию в Олимпийский парк, второй – на Красную поляну. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому.

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Новости России. Крупное ДТП в Краснодарском крае России. В Сочи столкнулись два туристических автобуса: пострадали 26 человек, трое из них – дети, сообщили в...
 
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