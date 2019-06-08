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В Испании сломался аттракцион: 30 человек пострадали

09.06.2019 16:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Испании сломался аттракцион: пострадали около 30 человек, среди них 5 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел ночью в провинции Севилья.

В Испании сломался аттракцион: 30 человек пострадали

9 пострадавших были доставлены в больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизням еще четырех подростков ничего не угрожает. На месте работают правоохранители. Причины произошедшего выясняются.

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Новости Испании. В Испании сломался аттракцион: пострадали около 30 человек, среди них 5 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел...
 
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