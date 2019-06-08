|
В Испании сломался аттракцион: 30 человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Испании. В Испании сломался аттракцион: пострадали около 30 человек, среди них 5 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел ночью в провинции Севилья.
9 пострадавших были доставлены в больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизням еще четырех подростков ничего не угрожает. На месте работают правоохранители. Причины произошедшего выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. В Испании сломался аттракцион: пострадали около 30 человек, среди них 5 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)