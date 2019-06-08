Вагон сошёл с рельсов в метро Бостона

Источник материала: СТВ

Новости США. ЧП в метрополитене Бостона. С рельсов сошел пассажирский вагон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента 10 человек были госпитализированы.

Авария произошла около 11 часов утра по местному времени на перегоне между двумя станциями. Сотрудники пожарной службы выносили получивших травмы людей из тоннеля на носилках.





Медики сообщают, что у пострадавших травмы различной степени тяжести, однако их жизням ничто не угрожает. Ведется расследование.